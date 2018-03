Sicilia, ultimatum della regione agli enti locali su dati contabili del 2017

Print This Post

La regione siciliana ha deciso di dare una stretta ai comuni del proprio territorio. L’assessorato regionale alle Autonomie locali guidato da Bernardette Grasso infatti, con una circolare diramata agli amministratori locali ha dato un’ultimatum di 4 mesi di tempo agli enti locali, ai liberi consorzi e alle città metropolitane, per trasmettere le informative con i dati strutturali, contabili e quelli in materia di personale relativi al 2017 nell’ambito dell’applicazione delle norme su fabbisogni e costi standard.

Il comune che non rispetterà il termine prefissato di 120 giorni dunque, subirà il blocco dei trasferimenti a qualunque titolo erogati fino a quando non si metterà in regola oltre alla pubblicazione sul sito del ministero dell’Interno nell’elenco degli inadempienti.

Di Pietro Geremia