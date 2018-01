Sicilia, ultimatum di Musumeci: “Se non ci sarà una svolta dichiarerò l’emergenza rifiuti”

Print This Post

Tempi duri per le discariche siciliane. Il presidente della Regione Nello Musumeci vuole imporre un ultimatum al governo centrale per far tornare sotto i livelli di allarme il pericolo dei rifiuti che hanno oramai intasato tutte le discariche presenti nell’Isola:

“Bellolampo è la più grande crisi, ma il problema è generale. Tutte le discariche in Sicilia sono prossime al collasso. Abbiamo due milioni di metri cubi da conferire prima che non ci sia più posto.

Al giorno in Sicilia vengono portati in discarica 5 mila tonnellate di rifiuti. Se nulla dovesse cambiare a settembre non avremmo più dove metterli.

Domani chiederò a Gentiloni – continua Musumeci – la dichiarazione di emergenza ambientale per la discarica palermitana di Bellolampo e i comuni che conferiscono nel sito. Ho bisogno di poteri speciali”.

Di Pietro Geremia