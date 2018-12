Sicilia, un fratello violenta il nipote mentre l’altro picchiava la moglie: arrestati entrambi

Print This Post

Gli uomini della polizia di stato hanno arrestato due fratelli di Messina responsabili rispettivamente del reato di violenza sessuale e di maltrattamenti e lesioni.

A quanto pare, uno di loro sarebbe lo zio di una ragazza di 15 anni che lui aveva violentato all’età di 9 anni, fattore emerso in seguito ad un controllo della vittima in ospedale dalla quale era emersa la violenza.

L’altro fratello arrestato invece sarebbe proprio il padre della ragazza violentata che aveva più volte aveva picchiato la moglie per futili motivi. Solo grazie alla denuncia della sorella della povera vittima è stato possibile far partire l’indagine che ha dunque permesso di far eseguire alle forze dell’ordine un’ordinanza di custodia cautelare ai danni dei due orchi.

Di Pietro Geremia