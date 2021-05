In soli 10 giorni il Covid-19 ha sterminato un’intera famiglia di Gela, padre , madre e figlio.

Ad essere colpita per prima dall’infausto destino è stata la madre di 72 anni, poi il figlio di 50 e ieri anche il padre di 80 anni, deceduto nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento.

L’anziano , oltre ad essere positivo al Covid, sembra fosse affetto da diverse patologie. Un destino crudele quello che ha colpito la famiglia Savà , tutti e tre colpiti dal Covid in forma grave. Mamma e figlio erano deceduti nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta: il 31 ottobre la pensionata di 72 anni, il 4 novembre il figlio di 50 anni. Ieri purtroppo è arrivata la triste notizia del decesso anche del capofamiglia.

Parole di cordoglio del sindaco di Gela: “ Siamo sgomenti di fronte all’immane tragedia che ha colpito una famiglia della nostra città, letteralmente spazzata via dal Covid-19 – ha commentato il primo cittadino – in appena dieci giorni hanno perso, uno dopo l’altro, la loro battaglia contro un virus che non guarda in faccia nessuno e che si è portato via anche uno dei loro figli di appena 50 anni, che è spirato a Caltanissetta, nello stesso ospedale in cui aveva combattuto insieme alla madre.

Fino alla fine, tutti abbiamo sperato che almeno il padre, ricoverato al San Giovanni Di Dio di Agrigento, si potesse salvare e potesse tornare a casa dai suoi cari, ma così non è stato e la notizia del suo decesso, giunta nelle ultime ore, ci lascia attoniti, addolorati”.