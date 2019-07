Sicilia, urla e botte in casa di riposo per anziani: 3 le misure cautelari

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di stati di Ragusa hanno consegnato 3 misure cautelari ad altrettante donne di 41, 63 e 31 anni per maltrattamenti nei confronti di anziani.

Tutto ha avuto inizio in seguito ad una denuncia presentata agli agenti dove veniva riportata una serie di vessazioni ai danni degli ospiti di una struttura per anziani i quali pare che ricevessero urla, schiaffi e umiliazioni da parte del personale di servizio.

Una volta partite le indagini, che si sarebbero avvalse di telecamere e microspie piazzate nella casa di riposo, i poliziotti sarebbero così riusciti a fornire le prove documentali in cui venivano accertati i maltrattamenti oltre, in un caso eclatante, alla registrazione di conversazioni in cui le malfattrici si auguravano la morte dei pazienti solo per averli disturbati durante il sonno nelle ore notturne.

Terminati dunque gli accertamenti, per due delle accusate sono scattati gli arresti domiciliari mentre invece la terza è stato disposto l’obbligo di presentazione in questura.