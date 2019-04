Sicilia, usava cocaina per rimpinguare bilancio del ristorante

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla stazione di Militello in Val di Catania hanno arrestato nei giorni scorsi un 30enne del posto per il reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In seguito ad una perquisizione effettuata presso l’abitazione del sospetto, a cui hanno collaborato i militari della compagnia d’Intervento Operativo, siano stati trovati circa 60 grammi di cocaina, del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente, nonché 27.000 euro in banconote di diverso taglio.

Secondo quanto emerso dalle indagini l’uomo, titolare di un ristorante nel pase in provincia di Catania, pare che facesse quadrare i conti del proprio esercizio commerciale attraverso la vendita della “polvere bianca”.

Una volta sequestrato tutto il materiale illecito rinvenuto e

assolte le formalità di rito il 30enne è stato posto agli arresti domiciliari.