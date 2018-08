Sicilia, usavano associazione sportiva per spacciare: 2 i denunciati

Print This Post

Due pregiudicati di 40 e 49 anni sono stati beccati dagli uomini della polizia di Stato per aver usato la copertura di un’associazione sportiva dilettantistica di Messina per spacciare sostanze stupefacenti.

I sospetti delle forze dell’ordine sono maturati in seguito ai movimenti furtivi che avvenivano all’interno dei locali del circolo in cui diverse persone entravano e uscivano dopo pochi minuti.

Sospetti che si sono dunque rivelati esatti dopo la perquisizione effettuata da parte degli agenti della sezione Volanti i quali hanno dunque trovato e sequestrato 6 dosi da circa 25 grammi cadauna di marijuana, furbescamente nascosta all’interno di un forno a microonde e di un contenitore di un DVR, oltre a un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto guadagno dell’attività illecita.

Il controllo delle forze dell’ordine è proseguito inoltre all’interno delle abitazioni dei due pregiudicati dove sono stati trovati ulteriori 500 grammi di marijuana e un panetto di hashish. In seguito alle operazioni di polizia, il 40 enne, originario di Catania, è stato trasferito presso il carcere di Messina Gazzi mentre il 49 enne, originario di Messina, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Di Pietro Geremia