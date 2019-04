Sicilia, va a pranzo gli rubano l’auto e cameriere lo ricatta: denunciato 46enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti al Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato nella giornata di ieri un 46enne per il reato di estorsione con la modalità del “cavallo di ritorno”.

Secondo quanto emerso dalle indagini l’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, avrebbe chiesto ad un cliente messinese andato per pranzo nel ristorante in cui lavorava una ricompensa di 800 euro per ritrovare l’auto che era stata sottratta alla povera vittima.

Una volta ricevuto il denaro per il riscatto del veicolo, lo stesso sospettato aveva rincuorato il poveretto descrivendolo addirittura come fortunato perché i rapitori di mezzi volevano molto più denaro e solo dopo pochi minuti dalla consegna dello stesso l’auto è miracolosamente riapparsa dove era stata parcheggiata in precedenza.

Ricevuto il maltolto la vittima si è immediatamente recata presso la stazione dei carabinieri di Piazza Dante dove i militari hanno acquisito i fatti e avviato le indagini riuscendo così ad identificare e denunciare il cameriere disonesto.