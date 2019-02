Sicilia, va a trovare la moglie in carcere e la minaccia: denunciato 47enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

I poliziotti di Noto hanno eseguito un’ordinanza di divieto di avvicinamento, emessa dal gip del Tribunale di Siracusa, nei confronti di un 47enne accusato del reato di maltrattamenti in famiglia.

Secondo la polizia l’uomo con minacce, appostamenti sotto casa,

centinaia di telefonate e messaggi insistenti, avrebbe maltrattato la moglie,

41 anni, procurandole uno stato di tensione e paura.

In particolare, le

condotte persecutorie sarebbero continuate anche durante un periodo di

detenzione in carcere per alcuni mesi della donna: durante le visite del marito

quest’ultimo avrebbe continuato nei litigi.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/cronaca/225094/va-a-trovare-la-moglie-in-carcere-e-la-minaccia-denunciato.html)