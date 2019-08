Sicilia, va in escursione con amici: 22enne finisce in scarpata

Print This Post

Se l’è vista decisamente brutta un 22enne originario di Palermo nei giorni scorsi all’interno del territorio di Lascari.

Il giovane, dopo aver passato una giornata di mare, aveva organizzato un’escursione insieme ai suoi amici nelle zone della provincia palermitana quando ad un certo punto sarebbe scivolato, per una distrazione o per stanchezza, in una scarpata riportando varie ferite sul corpo.

Immediatamente dopo la rovinosa caduta del povero 22enne gli amici avrebbero allertato i soccorsi i quali avrebbero predisposto l’intervento del gruppo del reparto alpini che, una volta sul posto, avrebbero imbracato il giovane per poi portarlo in uno spiazzo e affidarlo ai sanitari del 118 permettendo così il suo trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Giglio di Cefalù per le cure del caso.