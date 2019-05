Sicilia, vede carabinieri e ingoia preservativo con dentro droga: arrestato 53enne

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei Carabinieri di Randazzo, paese in provincia di Catania, hanno arrestato un 53enne residente nel luogo per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

A quanto pare l’uomo si trovava a bordo della propria Fiat Panda quando era stato bloccato dai militari in seguito ad un normale servizio di controllo del territorio. Sapendo di poter essere controllato il 53enne avrebbe dunque deciso di ingoiare un preservativo con dentro alcune dosi di cocaina. Una mossa che non è di certo sfuggita alle forze dell’ordine che lo avrebbero accompagnato presso l’ospedale ‘Castiglione Prestianni’ di Bronte dove tramite un’apposita e faticosa terapia medica, almeno per il sospettato, hanno recuperato la sostanza stupefacente.

Nel frattempo, i colleghi di Randazzo avrebbero avviato presso il domicilio dello sfortunato paziente una perquisizione dove sarebbero state ritrovate e sequestrate una rivoltella calibro 38, 29 cartucce, un bilancino elettronico di precisione e materiale utilizzato per confezionare ‘dosi’ di sostanze stupefacenti.

Una volta terminate tutte le operazioni di recupero e svolte le formalità di rito, il 53enne sarebbe stato posto agli arresti e condotto presso il carcere di Catania su disposizione dell’autorità giudiziaria. ne sarebbe s