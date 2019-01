Sicilia, vende maiali che erano sequestrati: nei guai 57enne

Connect on Linked in

Guai in vista per un 57enne originario di Palermo accusato di aver venduto 12 maiali che sequestrati e affidati dall’Asp in quanto tenuti in un’area non a norma.

Nel dettaglio, dopo aver ottenuto la messa alla prova con l’affidamento dei suini, l’uomo ha avuto la brillante idea di venderli simulandone il furto.

Una volta denunciata la finta sparizione alle forze dell’ordine, forse per i sensi di colpa o la paura di finire in guai più grossi, il 57enne ha deciso di confessare tutto venendo così accusato per il reato di simulazione di reato e di sottrazione di animali sottoposti a sequestro.

In virtù di tali episodi il legale difensivo dell’uomo ha optato per una valutazione delle capacità cognitive dell’uomo presso il giudice di Palermo.

Di Pietro Geremia