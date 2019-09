Sicilia, vende oggetti online ma non li spedisce: 59enne denunciato per truffa

Print This Post

Una vera e propria truffa seriale online è stata smascherata dagli uomini della Guardia di finanza di Palermo.

In seguito a delle solerte indagini poste in essere dalle fiamme gialle un 59enne palermitano sarebbe stato beccato a piazzare degli oggetti su una famosa piattaforma di online non spedendoli agli acquirenti.

Il modus operandi dell’uomo era semplice ma geniale: si faceva spedire in anticipo le somme sulla propria carta prepagata postepay evolution per poi ma degli oggetti nessuna traccia.

Secondo l’accusa sarebbe ben 10.000 euro la somma intascata dall’uomo ai danni dei propri clienti ai quali inviava una fattura pro forma su Whatsapp con tanto di partita iva di una ditta realmente esistente intestata però ad un omonimo dell’uomo denunciato.

Una volta terminati gli accertamenti, l’uomo è stato accusato per i reati di truffe online e appropriazione indebita.