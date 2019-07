Sicilia, vende online cratere antico: sequestrato dai carabinieri

Print This Post

Ancora un decisivo intervento per la tutela del patrimonio culturale italiano è stato messo a segno nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine.

Gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti al Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno posto sotto sequestro un cratere attico a colonnette a figure rosse del V secolo avanti Cristo in seguito della sua messa in vendita in noto sito di aste online.

L’operazione sarebbe avvenuta ad Aci Castello, in provincia di Catania, in seguito ad una attività di monitoraggio dei siti internet che hanno consentito l’individuazione dell’autore dell’annuncio il quale è stato dunque indagato per il reato di ricettazione dalla Procura di Catania.