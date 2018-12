Sicilia, venditore di rose viene aggredito da branco

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un weekend in stile “Arancia Meccanica” è appena trascorso a Palermo.

Nella notte di ieri, un venditore di rose sia stato picchiato da un gruppo di ragazzi per motivi ancora da chiarire.

Nel dettaglio l’uomo, originario del Bangladesh, intorno alle 4 si trovava a passeggiare tranquillamente per le vie di Palermo quando, tutto d’un tratto, sarebbe stato fermato da un branco di 5 minorenni i quali, forse per uno stupido gioco, dapprima gli avrebbero intimato di consegnargli del denaro e successivamente avrebbero iniziato a picchiarlo usando addirittura la sedia di un locale dove la povera vittima aveva cercato disperatamente di trovarvi rifugio.

In seguito alla violentissima bravata, il bangladese sarebbe stato portato in ospedale per medicare le numerose ferite alla testa mentre il gruppo di teppisti è stato immediatamente bloccato a Casa Professa dalla polizia.

Di Pietro Geremia