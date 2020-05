Sicilia, vengono beccati prima di fare un colpo in farmacia: arrestati 2 rapinatori seriali

Connect on Linked in

Un intervento preventivo che ha dato i suoi frutti quello

messo a segno nella giornata di ieri da parte degli uomini dell’arma dei

carabinieri di Paternò.

I militari etnei sono riusciti a beccare due rapinatori

seriali proprio mentre erano in procinto di indossare il passamontagna per

rapinare una farmacia sita nella città della provincia di Catania. I due nelle

ore precedenti avevano inoltre assaltato un supermercato riuscendo, dopo aver

minacciato i cassieri, a scappare con un magro bottino consistente in soli 150

euro.

In seguito al primo colpo però i carabinieri si erano messi immediatamente in

pista avviando le indagini che si erano avvalse della visione dei sistemi di videosorveglianza

da cui erano riusciti a risalire alle identità dei malfattori bloccandoli così

poco dopo.