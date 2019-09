Sicilia, versa liquido sulla carreggiata: maxi multa da 60.000 euro per rappresentante struttura ricettiva

Print This Post

Nei giorni scorsi i vigili urbani di Modica, pese in provincia di Ragusa, hanno emesso una maxi multa da 60.000 euro nei confronti del rappresentante di una grossa struttura ricettiva del posto.

A quanto pare ben in due occasioni i poliziotti municipali, con l’ausilio dell’Arpa, avrebbero rinvenuto la presenza di uno sversamento di liquidi provenienti dalla struttura in questione in una carreggiata trafficata assiduamente dagli automobilisti rendendo così il manto stradale scivoloso e dunque estremamente pericoloso.

Una volta accertato il tutto, il legale rappresentante della struttura sarebbe stato deferito all’autorità giudiziaria per sversamento incontrollato di liquidi sulla pubblica via oltre a ricevere una salata multa in base al D.Lgs 152/2006 Testo Unico Ambientale.