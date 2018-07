Sicilia, via ambulanti dai litorali: in 4 Comuni scatta operazione “Spiagge sicure”

Mentre l’estate entra nel vivo, il Viminale stanzia 2,5 milioni di euro in favore di 54 Comuni rivieraschi per il contrasto all’abusivismo commerciale e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione (15 sono le amministrazioni beneficiarie del Nord, 23 del Centro e 16 del Sud).

E tra questi ci sono anche quattro Comuni siciliani:Taormina, Giardini Naxos, Cefalù, San Vito Lo Capo. «Finalmente spiagge sicure e ripulite, senza venditori abusivi», il commento del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha promosso l’iniziativa. Prosegue, intanto, l’esodo con traffico intenso e code lungo le strade delle vacanze.

Spiagge sicure. Lo stanziamento disposto dal Viminale, proveniente dal Fondo unico giustizia, giungerà nelle casse dei Comuni a vocazione turistica che hanno presentato progetti idonei per il piano “Spiagge sicure 2018”: da Riccione a Pietrasanta, da Taormina ad Alghero, da Ischia a Otranto.

I progetti – destinatari di un massimo di 50mila euro l’uno – riguardano principalmente l’assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale, il pagamento degli straordinari, l’acquisto di mezzi e attrezzature da fornire al personale dei Comuni per contrastare l’abusivismo commerciale e promuovere campagne di sensibilizzazione.

I requisiti indicati prevedevano che ad accedere ai fondi fossero i comuni costieri a vocazione turistica, non capoluogo di provincia, con una popolazione non superiore a 50mila abitanti e con un indicatore di affollamento nelle strutture ricettive non inferiore a 500mila presenze annue, secondo i dati Istat; 72 rispondevano a queste caratteristiche e di questi solo 61 avrebbero potuto accedere ai fondi tenuto conto del vincolo che prevedeva potessero essere finanziati non più di tre comuni per provincia. Le proposte progettuali sono state presentate in prefettura e approvate dai comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica: 54 i progetti ritenuti validi.

«Spero che gli italiani che riescono a fare qualche giorno di vacanza abbiano più tranquillità e meno questuanti intorno» ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/home/178560/via-ambulanti-dai-litorali-in-4-comuni-siciliani-scatta-operazione-spiagge-sicure.html)