Sicilia, viaggiava in un furgone con 123 Kg di marijuana: arrestato 53enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ennesimo colpo agli spacciatori siciliani.

Gli uomini della polizia di Stato di Catania hanno arrestato S.B, di 53 anni, perché sorpreso a trasportare 123,6 chilogrammi di marijuana a bordo di un furgone.

L’operazione di polizia è avvenuta in seguito ad un normale servizio di controllo del territorio da parte degli agenti della squadra mobile del capoluogo etneo e del commissariato di Adrano i quali, notando il furgone sospetto, hanno deciso di fermarlo per vagliarne il contenuto rinvenendo così la droga inserita in 12 sacchi di cellophane.

Una volta accertata la presenza dei 123 Kg di marijuana l’uomo, con precedenti specifici in reati in materia di sostanze stupefacenti, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.

Di Pietro Geremia