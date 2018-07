Sicilia, viaggiavano gratis con carta di credito rubata: arrestati 3 truffatori

Connect on Linked in

In vacanza senza spendere un solo euro. Quello che potrebbe essere il sogno di molti si è tramutato in carcere per 3 truffatori.

Nel dettaglio, i malfattori sono stati arrestati dagli uomini della polizia di stato per falso materiale, ricettazione, indebito utilizzo di carta di credito e tentata truffa.

L’indagine è partita in seguito alla denuncia alle forze dell’ordine da parte del proprietario di un conto corrente che, accortosi di aver ricevuto un addebito di oltre 700 euro per un soggiorno a Siracusa di tre persone a seguito di una prenotazione su un portale, ha immediatamente contattato la reception dell’hotel in questione per avere delle spiegazioni in merito.

Scoperto l’inganno, sono subito partiti gli accertamento dei poliziotti i quali hanno così fermato 3 soggetti, un napoletano e due siracusani, in possesso inoltre diverse altre carte di credito e bancomat e documenti contraffatti pronti per essere usati a scopi illeciti.

Di Pietro Geremia