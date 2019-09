Sicilia, video in cui disabile viene schiaffeggiato: identificato 15enne

Print This Post

È finalmente stato identificato il protagonista in negativo di un video che ha spopolato su Facebook negli ultimi giorni in cui veniva filmato un disabile minorenne mentre veniva picchiato da un coetaneo.

A identificare l’aggressore, un ragazzo di soli 15 anni, sarebbero stati gli uomini appartenenti alla polizia postale di Catania dopo una solerte indagine che avrebbe visto l’analisi del video incriminato e la ricerca sia dell’autore sia di chi l’abbia poi postato sui social.

Una volta individuato, il 15enne sarebbe stato convocato dalla polizia alla presenza dei genitori dove avrebbe ammesso le sue responsabilità cercando però di sminuire l’accaduto riconducendolo a uno scherzo, senza dubbio di pessimo gusto.

Alla fine del colloquio con le forze dell’ordine sembra che il minore sia stato denunciato per percosse mentre dal monitoraggio della polizia postale il filmato non sarebbe più on line.