Sicilia, viene accusato di violenza sessuale su minore: 59enne si toglie la vita

Una triste vicenda quella che ha colpito nella giornata di ieri la città di Castellammare del Golfo, sita in provincia di Trapani.

A quanto pare infatti un l’ex autista 59enne del posto in preda alla disperazione si sarebbe tolto la vita all’interno della propria abitazione.

Secondo le prime indiscrezioni l’uomo era caduto in una forte depressione in seguito all’accusa di violenza sessuale su minore additatagli più di un anno fa e per la quale era pure finito in manette ricevendo la restrizione dell’obbligo di dimora.

Il processo era giunto nel suo punto più cruciale, motivo che probabilmente avrebbe causato nel 59enne uno stress emotivo tale da essere difficilmente sopportabile, accentuato anche dal disgregamento familiare che l’infamante accusa gli avrebbe conseguenzialmente provocato.

Indagini su quanto accaduto sono state avviate dagli agenti della polizia di Stato di Trapani.