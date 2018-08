Sicilia, viene arrestato ma viola le prescrizioni: messo ai domiciliari

Connect on Linked in

Non era pago M.P., 60enne originario della provincia di Ragusa, delle prescrizioni subite in seguito ad ad un arresto derivante da un’operazione antimafia dalle forze dell’ordine. In seguito ad una segnalazione dunque, gli uomini dell’arma dei carabinieri della stazione di Donnalucata, frazione marinara di Scicli, hanno eseguito sul 60enne un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Procura di Catania per via di un mancato e corretto ottemperamento ai propri doveri, venendo così posto agli arresti domiciliari.

Di Pietro Geremia