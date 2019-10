Sicilia, viene beccato a spacciare a scuola: denunciato 15enne

Print This Post

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno denunciato un 15enne di Acireale per spaccio di droga. per spaccio di droga.

In seguito a degli accertamenti posti un essere dai militari su, il ragazzo sarebbe stato beccato all’interno di una scuola superiore mentre consegnava una ‘dose’ a un 14enne e ad altri due ragazzi.

In seguito ad indagini approfondite sarebbe inoltre emerso come il 15 enne si rifornisse da un pusher di 24 anni incensurato a cui sarebbero state trovate all’interno del proprio appartamento ben 194 dosi di marijuana, motivo per il quale è stato posto agli arresti su disposizione dell’autorità giudiziaria.