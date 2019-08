Sicilia, viene espulso ma tenta il rientro in Italia: arrestato extracomunitario

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nei giorni scorsi gli uomini della polizia di stato di Messina hanno arrestato un marocchino di 21 anni per il reato di reingresso illegale nel territorio nazionale italiano.

Il ragazzo faceva parte di un gruppo di 26 migranti soccorsi in mare alcuni giorni fa che sarebbero stati portati da Trapani al Centro di Primo Soccorso ed Identificazione di Messina.

Una volta arrivati, gli agenti della Scientifica avrebbero costatato come il 21enne fosse già conosciuto dalle forze dell’ordine in quanto destinatario di un decreto di espulsione coattiva emesso dalla pubblica autorità nel 2016 e prevedente il divieto di reingresso nello Stato per un periodo di 5 anni.

Una volta accertata dunque la posizione del marocchino, l’autorità giudiziaria ne avrebbe disposto il fermo in attesa del procedimento per direttissima.