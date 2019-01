Sicilia, viene investita da un’esplosione: 24enne rischia di perdere una gamba

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

In seguito alla tremenda esplosione dovuta ad una fuga di gas che ha coinvolto la città di Parigi, una 24enne originaria di Trapani rischia di perdere una gamba.

La deflagrazione era avvenuta due giorni fa all’interno di una panetteria del capoluogo francese provocando 3 morti e decine di feriti tra i quali la trapanese Angela Gragnano.

Proprio sulle condizioni della ragazza, dall’ospedale è trapelata la notizia che non sia in pericolo di vita, ma ci sarebbero serie condizioni circa alla gamba in quanto pare sia “irrorata da una sola arteria che arriva fino al polpaccio” stando alle dichiarazioni del fratello.

Sempre secondo quanto detto dai medici francesi al consanguineo, che si recato insieme ai genitori presso l’ospedale dove è ricoverata la sorella grazie ad un aereo messo a disposizione dal consolato, la gamba sarebbe molto martoriata e con una grave infiammazione in atto che potrebbe avere pesanti ripercussioni sulle sue condizioni generali.

“Siamo nelle mani di Dio” – dice il sacerdote.

Di Pietro Geremia