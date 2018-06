Sicilia, viene lasciata dal marito: cambia la serratura e lui la denuncia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

I giudici del tribunale di Palermo hanno assolto una donna che aveva cambiato la serratura di casa in seguito all’abbandono del tetto coniugale da parte del proprio marito.

Nel dettaglio, l’uomo, un contrabbassista 40enne palermitano, due anni fa aveva preso la decisione di lasciare moglie e figli e andare a cercar fortuna Roma. Quasi a voler mettere il coltello sulla piaga, in seguito all’abbandono de marito, la moglie ha ricevuto la sgradita visita di un ladro che l’ha portata così a decidere di cambiare la serratura della porta di casa.

Nel momento del ritorno del marito però, avvenuto quasi dopo tre mesi di assenza, questi, non riuscendo più ad entrare, ha deciso di denunciare la donna per violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’ex moglie è diventa così prima indagata e poi imputata ma, in sede giudiziaria, il tribunale le ha dato ragione assolvendola con formula piena.

Di Pietro Geremia