Sicilia, viene rapinato e ha un infarto: vittima finisce in ospedale

Momenti decisamente concitati quelli vissuti nei giorni scorsi da parte di un uomo di Palermo.

Il protagonista della storia si trovava presso il parcheggio dell’Ospedale Civico del capoluogo siciliano quando, ad un certo punto, sarebbe stato avvicinato da un malvivente che lo avrebbe rapinato del proprio denaro.

Lo spavento e lo shock per il forte spavento subìto sarebbero stati talmente elevati da causare alla vittima del furto un infarto che, fortunatamente per lui, è stato preso in tempo gli operatori del 118 i quali hanno immediatamente cominciato l’RCP, rianimazione cardio-polmonare, riuscendo così a salvarlo in extremis. Sul caso indagano le forze dell’ordine palermitane.