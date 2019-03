Sicilia, viene sbalzato fuori dall’auto dopo incidente: grave un 25enne

Connect on Linked in

Decisamente un brutto weekend quello appena trascorso ad Agusta, paese in provincia di Siracusa.

Nella notte tra Sabato e Domenica infatti, un 25enne originario del posto è stato protagonista di un terribile incidente autonomo.

Il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo della sua Smart impattando violentemente sull’ asfalto.

In seguito al sinistro, sul posto si sono immediatamente recati i soccorritori del 118 i quali l’hanno trasportato in ambulanza in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale Muscatello di Augusta, dove i medici starebbero tuttora facendo il possibile per salvarlo dato le sue gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente anche gli uomini dell’arma dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di ricostruire a dinamica esatta dell’accaduto.

Di Pietro Geremia