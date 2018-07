Sicilia, viene sbattuto fuorci di casa dalla moglie: pernotta in albergo e non paga

Connect on Linked in

Una storia decisamente curiosa ha visto come protagonista un 50enne originario di Catania.

A quanto pare infatti, l’uomo sarebbe stato denunciato per insolvenza fraudolenta, reato che punisce chiunque contrae un’obbligazione nella consapevolezza di non poter far fronte al relativo pagamento, dal proprietario di un albergo in quanto avrebbe pernottato senza però pagare il conto.

Nel dettaglio, tutto è iniziato dopo un litigio tra il 50enne e la moglie, che abitavano nella casa della madre di lei, al seguito del quale è stato sbattuto fuori dall”abitazione. Conseguenzialmente, il 50enne ha iniziato a cercare una “soluzione” alternativa per passare la notte, scelta che è caduta su di un albergo sito nella centralissima via Etnea.

Dopo il pernottamento e alla richiesta del pagamento del conto, l’uomo ha tergiversato raccontando la sua triste vicenda che non ha commosso il gestore dell’attività alberghiera il quale l’ha così denunciato alla polizia di stato.

Di Pietro Geremia