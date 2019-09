Sicilia, viene schiacciato da lastra di cemento: grave 24enne

Print This Post

Ennesimo incidente sul lavoro avvenuto nella giornata di ieri lungo la A19 nei pressi di Enna.

Mentre stava lavorando alla riparazione del viadotto “Mulini”, sito al km 112 dell’autostrada che collega Palermo e Catania, un ragazzo di 24 anni sarebbe stato schiacciato da una lastra di cemento.

Immediatamente dopo il sinistro

lavorativo il padre, che stava lavorando insieme al giovane, avrebbe chiamato i

soccorritori del 118 i quali si sarebbero precipitati sul posto con l’elisoccorso

trasportando così il 24enne presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia

di Caltanissetta dove i medici avrebbero riscontrato un’emorragia cerebrale e

varie fratture.

Sul posto anche le forze dell’ordine e i tecnici dell’Anas per accertare le cause che hanno portato a quello che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

Di Pietro Geremia