Sicilia, viene schiacciato da un camion: muore un 40enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un tragico destino ha visto porre fine alla vita di un 40enne di Belpasso nella giornata di ieri.

A quanto pare, sembra che l’uomo, a bordo di una vespa, si sia scontrato nelle vicinanze della stazione Bicocca, alle spalle del centro commerciale Porte di Catania, contro un camion, venendo così sbalzato a terra e schiacciato dal mezzo pesante.

Un violentissimo impatto che non ha lasciato nessuna speranza al povero 40 enne il quale è deceduto sul colpo. Dopo il sinistro, sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che accertarne la morte, e i vigili urbani che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Di Pietro Geremia