Sicilia, viene travolto da un’auto mentre attraversa la strada: deceduto 17enne

Una vera e propria tragedia è avvenuta nel fine settimana appena trascorso a Palermo.

Un ragazzo di soli 17enne pare infatti che mentre stesse attraversando la strada sia stato travolto da un’auto.

Il tutto sarebbe avvenuto intorno alle 3.45 della notte tra Sabato e Domenica in viale Regione Siciliana quando mentre passeggiava per le stradine del capoluogo cittadino una Dacia rossa avrebbe dunque centrato in pieno il ragazzo facendolo volare di qualche metro prima del brusco atterraggio sul duro asfalto.

Immediatamente dopo il sinistro stradale si sono recati sul posto i sanitari del 118 i quali non hanno potuto fare altro che costatare la morte della povera vittima sul cui corpo è stata disposta l’autopsia.

In loco anche le volanti della polizia e gli agenti della sezione Infortunistica che si sono occupati di effettuare i rilievi atti a chiarire le dinamiche del tragico incidente.