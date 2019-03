Sicilia, viene ucciso a colpi di pistola sulla Palermo-Sciacca: indaga la polizia

Print This Post

Nella serata di ieri pare un uomo di 34 anni sia stato freddato con un colpo di pistola alla testa lungo la Palermo-Sciacca, nei pressi del carcere Pagliarelli.

Nel dettaglio, pare che alcuni residenti di via Gaetano Costa abbiano sentito

dei colpi da sparo provenire dalla statale allertando immediatamente la

polizia. Gli agenti, precipitandosi sul posto, hanno così scoperto a bordo di

una Polo Volkswagen il cadavere del 34enne, già conosciuto alle forze dell’ordine

per reati contro il patrimonio e furti in villa, avviando così le indagini atte

a scoprire la dinamica dell’accaduto.

Stando alle prime indiscrezioni, il corpo dell’uomo sarebbe stato trovato con

una gamba fuori dall’abitacolo come se avesse tentato di fuggire prima di

essere ucciso da un colpo di pistola alla testa facendo così presumere che la

vittima avesse un appuntamento con i propri carnefici.