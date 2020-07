Sicilia, vigile urbano di Campobello di Licata travolto e ucciso: assolto 26enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Assolto per non aver commesso il fatto.

È questo quanto stabilito da parte della corte d’Assise di Milano in seguito al processo inerente alla morte di Niccolò Savarino, agente della polizia locale di Milano ma originario di Campobello di Licata.

Il tutto sarebbe avvenuto nel lontano 12 gennaio 2012 quando secondo l’accusa l’imputato, un 26enne di origine serba, si trovava a bordo del Suv guidato da un minorenne, condannato in via definitiva a 9 anni e 8 mesi, che travolse e uccise il povero agente il quale si apprestava soltanto a effettuare un controllo in un parcheggio.

Milos Stizanin, 26 anni, che quel giorno era in auto accanto a remi Nikolic: inizialmente condannato solo per favoreggiamento, è stato poi accusato di omicidio volontario: “Incitò l’amico a investire l’agente e a proseguire la corsa”. Adesso arriva l’incredibile sentenza di assoluzione. Il fratello della vittima: “Questa non è giustizia”.