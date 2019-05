Sicilia, vinto un milione di euro al MillionDay

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una giornata senza dubbio prolifica quella appena trascorsa per un fortunato cittadino trapanese.

A quanto pare infatti la fortuna avrebbe baciato la città sita nella costa occidentale dell’Isola regalando la vincita non indifferente di ben 1 milione di euro al “MillionDay”, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica.

Spendendo solo 1 euro dunque, il giocatore ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti presso una ricevitoria sita in via Salvatore Lonero portandosi a casa l’agognata somma di denaro che di certo, gli cambierà la vita di punto in bianco.