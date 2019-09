Sicilia, violentano donna di 90 anni: arrestati 2 minorenni

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini della polizia di stato di Messina appartenenti alla sezione Volanti hanno arrestato 2 minorenni del posto per il reato di rapina aggravata, tentato omicidio e violenza sessuale ai danni di un donna di 90 anni.

Il tutto sarebbe nato dalla richiesta di aiuto da parte della figlia della vittima che aveva denunciato una presunta aggressione subita da parte della madre. Una volta giunti in loco, gli agenti avrebbero ritrovato l’anziana donna riversata a terra col volto tumefatto e sanguinante la quale avrebbe raccontato come due ragazzini si sarebbero introdotti con l’inganno all’interno della propria abitazione iniziando a minacciarla e percuoterla ripetutamente mettendo inoltre a soqquadro l’appartamento in cerca di denaro ed oggetti preziosi e abusando di lei sessualmente.

Solo dopo una solerte ed immediata indagine i poliziotti sarebbero riusciti a rintracciare i piccoli malviventi con indosso ancora gli abiti intrisi di sangue ed in possesso di un coltello a serramanico ed oggetti appartenenti alla vittima della brutale aggressione.

Terminate le formalità di rito, i due giovani, di 17 e 14 anni, sarebbero così stati arrestati e trasferiti in carcere si disposizione dell’autorità giudiziaria.