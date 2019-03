Sicilia, violenza sessuale e maltrattamenti: 48enne condannato a 4 anni di reclusione

Print This Post

In esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina , i Carabinieri della Stazione di Naso hanno arrestato un48enne messinese, ospitato presso la comunità terapeutica assistita di Naso in regime di libertà vigilata.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto dai militari dell’Arma presso la casa circondariale “Vittorio Madia” – Barcellona Pozzo di Gozzo (ME), per scontare la pena di 4 anni di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole dei reati di violenza sessuale e maltrattamenti contro familiari, commessi nel 2016.