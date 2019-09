Sicilia, volo diretto a Palermo ritarda 18 ore: disagio per i passeggeri

Print This Post

Una giornata da dimenticare quella appena trascorsa per ben 100 passeggeri del volo internazionale Malta-Palermo delle 5.30.

A quanto pare infatti il volo, che avrebbe una tratta di soli 45 minuti, avrebbe presentato un ritardo di ben 18 ore a causa della coincidenza tra due aerei fermi per guasti tecnici e di un “picco di malattie” del personale.

Una serie di cause che avrebbero dunque fatto attendere per ore e ore i poveri passeggeri senza chiare indicazioni sul destino del loro volo, stando a quanto dichiarato dai media maltesi, i quali adesso potrebbero procedere immediatamente con i relativi rimborsi e indennizzi per il ritardo accumulato.