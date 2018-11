Sicilia, vuole l’eredità del padre: 48enne prende a martellate il genitore di 85 anni

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo di 48 anni, originario di Santa Maria di Licodia, con l’accusa di maltrattamenti contro familiari.

Secondo quanto emerso dalle indagini sembra che l’uomo, dopo aver ereditato insieme al padre dei beni immobili e un’azienda, pare che si sia fatto prendere da talmente tanta bramosia di possesso da iniziare a vessare, minacciare, ingiuriare il povero genitore al punto tale da costringerlo a denunciarlo ai carabinieri.

Nonostante la segnalazione alle forze dell’ordine, il 48enne non si sarebbe arreso aumentando le violente escalation di rabbia e arrivando addirittura ad armarsi di un grosso martello per poi sfondare la porta d’ingresso dell’abitazione del padre e, urlando come un forsennato, per aggredirlo violentemente.

Fortunatamente i vicini di casa, sentendo il trambusto, hanno immediatamente avvertito i militari dell’arma i quali si sono precipitati sul posto riuscendo così ad intervenire in tempo prima che si potesse consumare una tragedia.

Una volta riportata la calma, il 48enne è stato arrestato e condotto presso il carcere di Catania piazza Lanza mentre invee il povero anziano è stato trasportato all’ospedale di Biancavilla dove i medici hanno provveduto alla saturazione delle numerose ferite riportate durante lo scontro.

Di Pietro Geremia