Sicilia, weekend di mal tempo: trombe d’aria, nubifragi, blackout e strade allagate

L’estate e il bel tempo sembrano tardare in Sicilia, sopratutto nella sua parte settentrionale.

In particolare la provincia di Messina pare aver fatto un vero e proprio abbonamento al cattivo tempo dato che ha assistito ad una sfilata di trombe d’aria e nubifragi decisamente anomali in questo periodo dell’anno.

Inconvenienti che hanno portato un grande quantità di danni all’interno del territorio messinese, in particolare per i paesini di Sant’Agata e Torre Faro dove sembra che ci siano state problematiche legate a impianti idrici danneggiati, cantine allagate, strade inagibili, esondazioni di torrenti e disagi per i mezzi pubblici tali da richiedere l’intervento immediato della protezione civile per soccorrere i cittadini in difficoltà.

Secondo i dati inoltre, pare che la città dello stretto debba ancora subire gli strascichi di una primavera che tarda ad andare via almeno fino alla prima parte della prossima settimana.

Di Pietro Geremia