Sicilia, zaino abbandonato in piazza scatena il panico a Messina

Un tranquillo weekend di paura è stato vissuto nella città di Messina. A quanto pare infatti sembra che ieri mattina sia stato notato da alcuni passanti uno zaino altamente sospetto, abbandonato proprio all’interno del centro storico. La presenza dell’oggetto senza padrone ha ovviamente allertato i residenti del posto i quali hanno così deciso di richiedere l’intervento degli uomini del comando provinciale dei carabinieri di Messina. I militari sono dunque prontamente intervenuti mettendo dapprima l’intera zona in sicurezza per poi procedere a verificare il contenuto dello zaino abbandonato e quindi anche la sua eventuale pericolosità. L’esame dello zaino ha fortunatamente evidenziato che all’interno non ci fosse alcun ordigno o congegno potenzialmente pericoloso trattandosi così di un falso allarme.

Di Pietro Geremia