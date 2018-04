Sicilia, zone economiche speciali (ZES): all’Ars una discussione per programmare il futuro regionale

Connect on Linked in

Oggi, 10 Aprile, alle 10.30, presso la Sala Gialla dell’Assemblea Regionale Siciliana, è previsto un incontro organizzato dalla III Commissione – Attività Produttive, per parlare di Zone economiche speciali, un argomento che, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo scorso 26 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente della III Commissione, l’on. Orazio Ragusa, a tal proposito dichiara:

“Le Zes hanno come obiettivi principali l’attrazione di investimenti diretti, soprattutto di soggetti stranieri, l’aumento della competitività delle imprese in esse insediate, l’incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro, e il più generale rafforzamento del tessuto produttivo, attraverso stimoli alla crescita industriale e all’innovazione”.

L’incontro in merito all’istituzione in Sicilia delle Zone economiche speciali (ZES) ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 è aperta alla stampa. Tanti i professionisti del settore provenienti da tutta la Sicilia. Tra gli invitati, anche l’On.le Marco Falcone, Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, l’On.le Girolamo Turano, Assessore regionale per le attività produttive e l’Avv. Gaetano Armao, Assessore regionale per l’economia.