Sono 505 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia, a fronte di 25.285 tamponi processati. Ieri erano 870.

Il tasso di positività scende oggi al 2,1% (ieri era 3,4%). L’isola è all’ottavo posto per contagi, dopo Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Campania, Piemonte e Toscana. Gli attuali positivi sono 13.703 con un aumento di 386 casi.

I guariti sono 113 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.240. I ricoerati sono 362, con 15 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 45, due casi in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo con 107 casi, Catania 155, Messina 88, Siracusa 39, Ragusa 19, Trapani 24, Caltanissetta 50, Agrigento 10, Enna, 13.