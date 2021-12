Sono 1.037 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 35.240 tamponi processati nell’Isola.Il giorno precedente i nuovi positivi erano 782.

Il tasso di positività riscende al 3%. L’isola resta al settimo posto per contagi, dopo Veneto ( 4.088 casi), Lombardia (3.830), Lazio (1.921), Piemonte (1.853), Emilia Romagna (1.845), Campania (1.304). Gli attuali positivi sono 16.906, con un aumento di 402 casi.

I guariti sono 627 mentre le vittime sono 8 e portano il totale dei decessi a 7.295. Sul fronte ospedaliero sono 474 ricoverati, con 24 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 48, quattro casi in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo conta 222 casi, Catania 252, Messina 117, Siracusa 103, Ragusa 14, Trapani 111, Caltanissetta 49, Agrigento 136, Enna, 33.