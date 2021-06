Nuove oportunità di lavoro in Sicilia. Si cercano laureati e diplomati da impiegare nell’autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale. I contratti saranno a tempo indeterminato.

La selezione è prevista per il prossimo 5 settembre 2020 , le domande dovranno essere inviate per posta elettronica certificata.

Queste le posizioni aperte:

n. 4 unità professionali di seconda fascia funzionale, da inserire nell’Area Demanio;

n. 3 unità professionali di seconda fascia funzionale, da inserire nell’Area Comunicazione, Trasparenza e Anticorruzione;

n. 6 unità professionali di seconda fascia funzionale, da inserire nell’Area Tecnica ed Ambiente;

n. 4 unità professionali di prima e seconda fascia, da inserire nell’Area Affari Legali, Contenzioso, Gare e Contratti;

n. 3 unità professionali di seconda fascia funzionale, da inserire nell’Area Servizi Amministrativi e Lavoro Portuale;

n. 5 unità professionali di seconda fascia funzionale, da inserire nell’Area Grandi Infrastrutture e Pianificazione;

n. 3 unità professionali di seconda fascia funzionale, da inserire nell’Area Amministrativo Contabile, Economato e Personale;

n. 5 unità professionali di seconda fascia funzionale, da inserire nell’Area Affari Generali.

Ai candidati che vogliono partecipare si richiedono i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili;

idoneità fisica in relazione al posto da coprire;

conoscenza dell’uso di apparecchiature informatiche;

conoscenza adeguate delle lingue;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati destituiti, decaduti o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non aver riportato condanne penali definitive per un reato contro la pubblica amministrazione;

non essere stati posti in quiescenza;

disponibilità immediata ad assumere l’impiego;

disponibilità all’assegnazione presso una delle sedi dell’Autorità Portuale.

Si richiede inoltre, la laurea o il diploma, come titolo di studio, a seconda delle posizioni da ricoprire come riportato nei relativi bandi. Sarà espletata una prova preselettiva, se dovessero esserci numerose domande, poi si verrà selezionati, in base ai titoli posseduti e richiesti, e in base ad un colloquio sulle materie contenute nei bandi.

Per ogni altra informazione, si rimanda alla consultazione dei relativi bandi di concorso, in cui sono contenute tutti i dettagli per la selezione. I candidati a queste posizioni di lavoro Sicilia, possono trovare il bando al sito dell’Autorità Portuale (https://www.enti33.it/appcontainer/?keyUrl=ADSPMARESICILIAORIENTALE) nella sezione bandi di concorso. La domanda, invece, dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo all’indirizzo adspmso.concorsi@pec.it.