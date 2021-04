Si sono aperti questa mattina alle 7 i seggi per le consultazioni elettorali di oggi e domani. Si vota per il Referendum costituzionale, le Suppletive del Senato, le Regionali e le Amministrative.

In Sicilia, l’affluenza alle urne per il referendum alle 12 è stata del 6,41%. Il dato più basso in Italia, anche perché nella regione non ci sono elezioni amministrative che si svolgeranno ad ottobre. Il dato è stato diffuso dal ministero dell’Interno.

I dati nazionali riportano, alle ore 12, un’affluenza per il referendum costituzionale del 12,25%. Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Il dato riguarda tutti i 7.903 Comuni coinvolti. Si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15.