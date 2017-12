Siciliareporter augura a tutti i lettori un sereno Natale…..

Connect on Linked in

Tra qualche ora arriva uno dei periodi più suggestivi dell’anno. Nell’augurarvi serene festività desidero condividere con tutti voi i successi ottenuti da Siciliarepoter.com in questi primi 6 mesi di messa online.

La nostra attenzione è stata impostata, fin da subito, sulla cronaca e gli eventi locali e regionali, scritti sempre con i dovuti riscontri preferendo, a volte, non avere una notizia piuttosto che pubblicarla in maniera incompleta o errata contribuendo in questo modo alla disinformazione del lettore.

Per il 2018 stiamo predisponendo una serie di iniziative che coinvolgeranno il mondo della scuola ed i lettori, sempre in primo piano nel nostro progetto. Saremo presenti nelle principali città siciliane grazie ad un camper itinerante, adibito ad ufficio mobile, dove daremo spazio a rappresentanti delle istituzioni locali e regionali ma soprattutto ai semplici cittadini che vogliono denunciare ingiustizie e intoppi burocratici.

La crescita di Siciliareporter.com è stata una crescita esponenziale. Sono i numeri a dirlo ma ancor di più le migliaia di lettori che ogni giorno seguono il sito e i canali social in maniera attiva e produttiva. In questi mesi sono arrivati tanti attestati di stima e qualche critica, tutte esperienze che hanno contribuito alla crescita del progetto. Numeri esaltanti confermati anche dall’interesse di google nei nostri confronti che ci ha accolto in un progetto a livello nazionale proiettando il sito sempre ai primi posti nei principali motori di ricerca.

Ad oggi Siciliareporter conta di circa 5 mila lettori giornalieri unici, numeri ufficiali di google analytics, fidelizzati ma anche nuovi utenti che apprezzano il lavoro svolto, l’imparzialità nel raccontare eventi di attualità, cronaca e quant’altro riguarda Canicattì, la provincia di Agrigento e la Sicilia intera.

I nostri lettori premiano soprattutto l’autenticità dei contenuti e la chiarezza degli stessi. Lavoriamo giorno per giorno per migliorare l’esperienza di chi ci segue. Per questo ci siamo rivolti a specialisti della SEO e del web marketing, tra questi ringrazio Maurizio Monaco, che ha dato un grosso contributo alla funzionalità del sito al fine di renderlo sempre migliore.

Un grazie ai nostri Grafici, Marco Sciabica e Maurizio Milazzo, sempre pronti a nuove idee.

Un ringraziamento speciale va al nostro Web Master, Lillo Azzoletti, ingegnere informatico, che ha creato il cuore pulsante del portale risolvendo, in tempi record, ogni eventuale problema.

Grazie anche ai nostri partner che hanno creduto in noi sostenendo il nostro lavoro.

Grazie ai nuovi collaboratori tecnici, gli ingegneri informatici, Denise Cacciato e Marco Sgammeglia, da poco entrati a far parte della grande famiglia di siciliareporter.

In ultimo, ma di sicuro non in ordine di importanza, un grazie alla nostra redazione, Pietro Geremia e Gioacchino Cacciato, collaboratori fissi, ed a tutti i freelance che giornalmente ci segnalano fatti di cronaca ed eventi.

A breve arriveranno importanti novità, nuove rubriche e nuovi contenuti, per rendere siciliareporter.com un riferimento sempre più importante per l’informazione in Sicilia e per i siciliani lontani da qui che ogni giorno seguono le nostre notizie, in particolare dalla Germania e dagli Stati Uniti d’America che vedono nel nostro sito una vera e propria finestra sulla nostra bella terra.

Seguono alcuni numeri tratti direttamente da Google Analytics e Alexa Site Rank:

Al 24 dicembre 2017 il rank di Alexa (riferimento mondiale di ranking dei siti web) presenta questi numeri, una crescita vertiginosa rispetto al 1,806,563 posto in classifica ottenuta dopo un mese dalla messa online, oggi il rank mondiale è a 533.000 mentre quello italiano varia tra i 18 e i 30 mila, da considerare che siamo online da soli 6 mesi.

Dal grafico di analytics, che va dal 1 giugno 2017 ad oggi, possiamo trarre le seguenti conclusioni:

Miglioramento nella media delle visite giornaliere senza considerare i picchi dovuti a notizie di cronaca.

Sostanziale equilibrio tra l’arrivo di nuovi visitatori e visitatori di ritorno, a sottolineare il continuo arrivo di nuovi utenti e contemporaneamente la fidelizzazione di quelli di ritorno.

Lettura da parte di visitatori da diversi paesi.

Rinnovandovi gli auguri, spero che questo Natale doni a tutti quanti voi quella leggerezza dell’animo e quel sorriso del cuore che sono il segreto per la felicità.

Auguri di un Santo Natale e felici feste…..

Davide Difazio