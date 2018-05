Siciliareporter compie un anno….grazie a tutti i nostri lettori

Connect on Linked in

Sicilia reporter compie un anno, 365 giorni in cui abbiamo dedicato la nostra attenzione a migliorare l’informazione da proporre ai nostri lettori .

La nostra attenzione è stata impostata, fin da subito, sulla cronaca e gli eventi locali e regionali, scritti sempre con i dovuti riscontri preferendo, a volte, non avere una notizia piuttosto che pubblicarla in maniera incompleta o errata contribuendo in questo modo alla disinformazione del lettore.

La crescita di Siciliareporter.com è stata una crescita esponenziale tanto da costringerci ad acquistare un server dedicato per garantire un migliore servizio ai nostri lettori.

Sono i numeri a dirlo ma ancor di più le migliaia di lettori che ogni giorno seguono il sito e i canali social in maniera attiva e produttiva.

In questi mesi sono arrivati tanti attestati di stima e qualche critica, tutte esperienze che hanno contribuito alla crescita del progetto. Numeri esaltanti confermati anche dall’interesse di google nei nostri confronti che ci ha accolto in un progetto a livello nazionale proiettando il sito sempre ai primi posti nei principali motori di ricerca.

Ad oggi Siciliareporter conta quasi 9 mila lettori giornalieri unici e 400 mila pagine viste al mese numeri ufficiali di google analytics, fidelizzati ma anche nuovi utenti che apprezzano il lavoro svolto, l’imparzialità nel raccontare eventi di attualità, cronaca e quant’altro riguarda Canicattì, la provincia di Agrigento e la Sicilia intera.

I nostri lettori premiano soprattutto l’autenticità dei contenuti e la chiarezza degli stessi. Lavoriamo giorno per giorno per migliorare l’esperienza di chi ci segue.

Un ringraziamento speciale va ai nostri Web Master, Denise Cacciato e Lillo Azzoletti, ingegneri informatici, che hanno risolto , in tempi record, ogni eventuale problema.

Grazie al nostro collaboratore esterno, Marco Sgammeglia, da poco entrato a far parte della grande famiglia di Siciliareporter.

In ultimo, ma di sicuro non in ordine di importanza, un grazie alla nostra redazione, Pietro Geremia e Salvatore Gioacchino Cacciato, collaboratori fissi, ed a tutti i freelance che giornalmente ci segnalano fatti di cronaca ed eventi.

A breve arriveranno importanti novità, nuove rubriche e nuovi contenuti, per rendere siciliareporter.com un riferimento sempre più importante per l’informazione in Sicilia e per i siciliani lontani da qui che ogni giorno seguono le nostre notizie, in particolare dalla Germania e dagli Stati Uniti d’America che vedono nel nostro sito una vera e propria finestra sulla nostra bella terra.

Seguono alcuni numeri tratti direttamente da Google Analytics:

Dal grafico di analytics, che va dal 23 maggio 2017 ad oggi, possiamo trarre le seguenti conclusioni:

Miglioramento nella media delle visite giornaliere senza considerare i picchi dovuti a notizie di cronaca.

Sostanziale equilibrio tra l’arrivo di nuovi visitatori e visitatori di ritorno, a sottolineare il continuo arrivo di nuovi utenti e contemporaneamente la fidelizzazione di quelli di ritorno.

Lettura da parte di visitatori da diversi paesi.