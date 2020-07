Sicilia, sequestrata la discarica di Siculiana: 3 gli indagati

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti

al Nucleo operativo ecologico hanno eseguito il sequestro preventivo

della discarica di rifiuti non pericolosi sita in c.da Materano di

Siculiana in gestione alla Catanzaro Costruzioni S.r.l.

L’operazione, svolta insieme alla Guardia di

Finanza, è avvenuta con ordine emesso dalla Procura della Repubblica

di Agrigento in seguito alle indagini avviate lo scorso 2018 su

delle irregolarità tecnico-amministrative dell’impianto nonché

probabili contaminazione del suolo e delle acque e di pregiudizio per

l’ambiente e per la salute pubblica.

Una volta terminati gli

accertamenti di rito ed emessa l’ordinanza di sequestro, l’intero

impianto è stato consegnato a due amministratori giudiziari.